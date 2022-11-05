Финляндия не разместит у себя ядерное оружие?

Даже если Финляндия не будет ставить условий в членском договоре с НАТО, она не станет размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё, сообщает Verkkouutiset.

«Скажем прямо: даже если мы заранее не установим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей земле, и я не видел никаких признаков того, что кто-то нам его предложит», - подчеркнул президент.

По его словам, то, что разговоры о ядерном оружии стали обыденностью, очень опасно. Ведь в ядерной войне невозможно выиграть.

«Безусловно, нам еще многое предстоит узнать о природе ядерного сдерживания. Мы участвуем в дискуссиях об этом только как член, но ясно, что для НАТО ядерное оружие является именно средством предотвращения, а не самоцелью», - считает Саули Ниинистё.