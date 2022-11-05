Государственная служба пожарной охраны МЧС в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры в целях обеспечения пожарной безопасности в Азербайджане.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в ходе проверки на объекте по производству чистящих и косметических средств, принадлежащем ООО İstanbul Təmizlik və Kosmetik, были выявлены многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности.

Госслужбой было принято решение о частичном приостановлении оказания услуг в объекте.