В 17:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка стыкового раунда плей-офф, или 1/16 финала Лиги конференций, в которой примет участие и чемпион Азербайджана « Карабах ».

В 1/16 финала Лиги конференций « Карабах » сыграет с бельгийским «Гентом».

Команда Гурбана Гурбанова заняла 3-е место в группе Лиги Европы и перекочевала в Лигу конференций, где сыграет с одной из команд, занявших 2-е места в группе.

Это «Фиорентина» (Италия), «Днепр-1» (Украина), «Гент» (Бельгия), ЧФР (Румыния), «Базель» (Швейцария), «Андерлехт» (Бельгия), «Лех» (Польша) и «Партизан» (Сербия).

Игры 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля. 16 февраля «Карабах» сыграет в Баку, 23-го – на выезде.

Победителей 1/16 финала в 1/8 финала поджидают: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция), «Слован» (Словакия).