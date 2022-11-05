Жеребьевка Лиги конференций: «Карабах» отправляется в Бельгию обновлено 17:11
В 1/16 финала Лиги конференций «Карабах» сыграет с бельгийским «Гентом».
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В Ньоне началась жеребьевка стыкового раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций.
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В 17:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка стыкового раунда плей-офф, или 1/16 финала Лиги конференций, в которой примет участие и чемпион Азербайджана «Карабах».
Команда Гурбана Гурбанова заняла 3-е место в группе Лиги Европы и перекочевала в Лигу конференций, где сыграет с одной из команд, занявших 2-е места в группе.
Это «Фиорентина» (Италия), «Днепр-1» (Украина), «Гент» (Бельгия), ЧФР (Румыния), «Базель» (Швейцария), «Андерлехт» (Бельгия), «Лех» (Польша) и «Партизан» (Сербия).
Игры 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля. 16 февраля «Карабах» сыграет в Баку, 23-го – на выезде.
Победителей 1/16 финала в 1/8 финала поджидают: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция), «Слован» (Словакия).