Запад арестовал яхты российских олигархов на $4 млрд

На абсурдность ситуации пожаловался советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Знаете, что самое безумное? Когда мы арестовываем яхту, мы должны платить за ее содержание. Людям платят от лица правительства Соединенных Штатов за присмотр за российскими суперъяхтами», - сказал он.

Однако, по словам чиновников, содержать арестованные яхты приходится на средства налогоплательщиков. Обслуживание некоторых из них доходит до $10 млн в год. На обслуживание суперъяхт ежегодно тратится сумма в 10-15% их стоимости. Правительства США и Италии будут платить за арестованные ими российские суперъяхты более $50 млн в год.

Такая ситуация не везде. Власти Испании и Франции обязали российских миллиардеров оплачивать содержание задержанных в этих странах яхт, разрешив им для этого пользоваться счетами, которые тоже попали под санкции и были заморожены.

Эксперты утверждают, что неизвестно, как долго продлится история с российскими яхтами. На то, чтобы решить судьбу этих судов, могут уйти годы. Некоторые страны могут решить их конфисковать и продать. Власти США пообещали сделать это через процедуру взыскания активов, в ходе которой правоохранители докажут, что они были приобретены на преступные деньги.

Но доказать владение этими яхтами не всегда просто. Чаще всего они зарегистрированы в оффшорах. Бывший федеральный прокурор Стефан Касселла сравнил россиян – владельцев суперъяхт с наркобаронами. «Наркодилеры ничем не владеют. Всем владеют их подруги. Так что они долго будут оспаривать это в суде», - сказал он.