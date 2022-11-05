В Кремле готовы к диалогу с Киевом, но сейчас это «невозможно»

Россия открыта к переговорам с Украиной, но сейчас не видит возможности для них из-за позиции Киева по отказу от диалога с российской стороной, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано, то есть обращено в закон, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова также попросили прокомментировать публикацию в The Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит президента Украины Владимира Зеленского «показать открытость к переговорам с Россией». Пескова спросили, знает ли он что-то об этом.

«Мы не знаем, так это или не так. Потому что... есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией и чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными в том, что это действительно соответствует действительности», - сказал Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский отказался обсуждать что-либо с Россией, пока ее возглавляет Путин. Отказ последовал после аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский подписал указ о невозможности переговоров. Украинский лидер, объясняя свое решение, заявил, что Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но, «когда Россию возглавляет Путин», сделать это «невозможно».