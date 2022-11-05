Британская атомная подлодка экстренно вернулась на базу

Атомная подлодка HMS Victorious военно-морских сил Великобритании, которая выполняла "сверхсекретную миссию", была вынуждена вернуться на военно-морскую базу Клайд на западном побережье Шотландии из-за пожара на борту. Об этом сообщила газета The Sun.

Во время инцидента подлодка типа Vanguard несла баллистические ракеты Trident 2. По словам источников, пожар на субмарине был быстро локализован 130 членами экипажа.

Обычно HMS Victorious выполняет боевое патрулирование для обеспечения ядерного сдерживания. Однако представитель британских ВМС отказался раскрывать "детали операций подлодки".

Сейчас на вооружении Великобритании имеются четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, построенные в 1990-е годы. Помимо HMS Victorious, речь идет о субмаринах HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance.