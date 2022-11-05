Ульвия Худиева 16:19

Накануне в Апшеронском районе состоялась церемония открытия мемориального комплекса Победы, построенного в память о погибших за территориальную целостность Азербайджана. Как сообщает корреспондент haqqin.az, комплекс создан с целью увековечения памяти жителей Апшерона, погибших в Первой и Второй Карабахских войнах, во время апрельских боев 2016 года и сентябрьских этого года. В комплексе установлены памятники с именами шехидов и Хары Бюльбюль, ставшим символом Второй Карабахской войны.

В церемонии открытия комплекса приняли участие семьи шехидов, ветераны Карабаха, а также зампредседателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, командир 5-го армейского корпуса Министерства обороны, герой Второй Карабахской войны Кянан Сеидов, глава Исполнительной власти Апшеронского района Абдин Фарзалиев, десятки жителей района. Мероприятие началось с минуты молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана. Затем под марш Победы мемориальный комплекс открыли дети шехидов.

Адиль Алиев, выступая на церемонии, сказал, что Отечественная война стала одной из ярких страниц в истории Азербайджана. Абдин Фарзалиев рассказал о шехидах войны, жизнь которых должна стать примером для молодежи, об освобождении азербайджанских земель от оккупации в результате единства власти, армии и народа.