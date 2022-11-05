Минобороны России о ситуации с морпехами в Украине

Потери 155-й бригады морской пехоты за десять суток боев не превышают 1%, а потери противника на линии соприкосновения достигают 9 к 1, заявили в Минобороны России, комментируя сообщение от самих бойцов о том, что они потеряли в «непонятном» наступлении около 300 человек, передает Moscow Times.

Минобороны РФ отметило, что морпехи ведут «эффективные наступательные действия на угледарском направлении». «За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй», – говорится в заявлении российского военного ведомства.

Также Минобороны утверждает, что потери украинцев по линии соприкосновения с морпехами составляют 7 к 1, а на некоторых участках – 9 к 1 в людях и технике.

Ранее о преувеличенных потерях бойцов 155-й бригады заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Накануне морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота обратились к Кожемяко через социальные сети с письмом. По их словам, за четыре дня наступления они потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести». Бойцы пожаловались, что их бросили в «непонятное наступление» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.