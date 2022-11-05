В Иране заявили, что «перехватили груз» для протестующих из Эр-Рияда
Спецслужбы Ирана перехватили груз с деньгами и разведывательным оборудованием из Саудовской Аравии, сообщил главнокомандующий армией страны генерал Абдулрахим Мусави.
Он утверждает, что груз из Эр-Рияда якобы был предназначен для протестующих в Иране.
"Саудовская Аравия отправила бунтовщикам внутри Ирана много денег и разведывательно-шпионского оборудования, но все это попало в руки иранских спецслужб", - цитирует Мусави агентство IRIB.
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