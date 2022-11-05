Благодаря россиянам Армения получила около $2 млрд

Россияне, которые сейчас живут в Армении, принесли бюджету страны $1,7 млрд, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства Россотрудничества Дмитрий Поликанов в интервью армянским СМИ.

По словам Поликанова, USAID (Агентство США по международному развитию) выделило на экономическую помощь Армении $25 млн. «$25 млн и $1,7 млрд – это все-таки разные деньги. Мы все это без помпы делаем, но денег по факту привезли гораздо больше», - сказал он.

«Я уверен, что по итогам года Армения себе напишет экономический рост в X процентах, в том числе и благодаря тем людям, которые сюда приехали», - считает Поликанов.