Генсек ООН предупредил: мир движется в «климатический ад»

Страны должны заключить пакт климатической солидарности, потому что мир находится на пути в «климатический ад». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на климатическом саммите COP27 в Шарм-эш-Шейхе, пишет Sky News.

«Пакт, согласно которому все страны сделают дополнительное усилие, чтобы сократить выбросы в этом десятилетии в соответствии с целью добиться того, чтобы потепление составило не более 1,5 градуса Цельсия. Пакт, согласно которому богатые страны и международные финансовые учреждения предоставят финансовую и технологическую поддержку, чтобы помочь развивающимся странам ускорить их переход на возобновляемую энергию», - заявил он. Соглашение поможет завершить зависимость от ископаемого топлива и строительство угольных электростанций, предоставить доступную энергию для всех и объединить развитые и развивающиеся экономики вокруг общей цели.