В Израиле нашли большое месторождение газа

Греческая компания Energean обнаружила на скважине "Зевс" в Израиле 13 млрд кубометров природного газа. Ранее в компании сообщали, что ожидаемые запасы природного газа в этом месте варьируются от 10 до 21 млрд кубометров газа, передает 9 канал.

"Зевс" расположен на Средиземноморском шельфе, неподалеку от буровой платформы "Кариш".

Часть газа с этого месторождения, скорее всего, будет идти в израильский газопровод для внутренних нужд, часть - на экспорт, в том числе в Грецию и в материковую часть Европы.