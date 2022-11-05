В армии Украины назвали «эпицентр войны»

Восточный фронт остается эпицентром войны в Украине, военные дают достойный ответ россиянам, сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый украинским СМИ.

«Восточный фронт остается главным эпицентром украинско-российской войны, а Донетчина, особенно Бахмутский и Авдеевский направления, - эпицентром этого фронта. Здесь враг продолжает атаки и поражения всеми видами артиллерии, реактивными системами залпового огня и авиацией», - отметил он.

В частности, на Донецком направлении за сутки россияне семь раз наносили удары авиацией по украинским позициям.

Череватый отметил, что и ВСУ дают «достойный ответ огнем, высокоточным оружием».