Посол Копыркин заявил о совпадении стратегических интересов России и Армении

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил о совпадении стратегических интересов России и Армении.

По словам посла, которые приводят армянские СМИ, на протяжении веков и с армянской стороны, и со стороны России были и есть люди, которые болеют за армяно-российские отношения, именно они составляют духовный стержень, объединяющий две страны.

«Я уверен, что, несмотря на все вызовы, с которыми сталкиваются сейчас и Республика Армения, и Российская Федерация, эти стержни достаточно прочны для того, чтобы наши отношения все эти вызовы преодолели, и мы и дальше вместе жили, действовали, взаимодействовали, сохраняя общность наших культурных, духовных традиций», - сказал Копыркин.