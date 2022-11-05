«В последнее время в соцсетях распространяется "обращение" от имени фиктивной организации Иранского народного движения Нахчывана правительству Ирана. В нем говорится, что население Нахчыванской Автономной Республики якобы по вине властей Азербайджана сталкивается с серьезными трудностями в вопросах безопасности, науки, а также в продовольственной сфере, и что они якобы хотят добровольно присоединиться к Ирану.

Сообщаем, что акции, которые в последние дни целенаправленно ведутся против Азербайджана, серьезно расследуются, принимаются соответствующие меры. Распространение столь бессмысленной и провокационной информации известными враждебными нашей стране кругами неприемлемо и вызывает неприязнь у граждан. Азербайджанское государство и его политическое руководство являются гарантами безопасной и благополучной жизни населения на всей территории страны, в том числе и в Нахчыванской Автономной Республике, являющейся ее неотъемлемой частью», - говорится в заявлении Службы госбезопасности Азербайджана.