ВСУ: Россия и Иран договорились о поставках баллистических ракет

Россия договорилась с Ираном о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет дальностью 300 и 700 км, сообщил журналистам спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

"О баллистических ракетах тоже появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Мы видим, что есть регулярное воздушное сообщение Москвы с Тегераном", - сказал Игнат.

По словам Игната, информации о количестве ракет нет, но уже ясно, что это оружие с дальностью 300 и 700 километров. Еще одна проблема - скорость их движения, значительно превышающая скорость крылатых ракет и беспилотников.

"Это новая угроза, так же как и Shahed. На эти баллистические ракеты надо как-то реагировать, их надо уничтожать. Их надо уничтожать там, пожалуй, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме уничтожения их физически еще на стадии запуска", - добавил Игнат.