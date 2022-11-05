ООН: В ноябре население планеты достигнет восьми миллиардов

В ноябре 2022 года население Земли достигнет восьми миллиардов человек. Таким прогнозом поделился представитель Фонда народонаселения ООН Рэйчел Сноу в интервью AFP.

Для сравнения необходимо знать, что в 1950 году на планете проживало 2,5 млрд человек.

По словам экспертов ООН, сейчас фиксируется стремительное сокращение темпов роста населения мира: с 2,1% на пике в 1960-х, до 1% сейчас. А средний коэффициент рождаемости упал с пяти детей на женщину до 2,3, а вскоре рискует упасть ниже уровня необходимого для воспроизводства населения.

Если эта тенденция сохранится, то к 2030 году население планеты будет порядка 8,5 млрд человек, в 2050 - 9,7 млрд, а в 2080-х годах достигнет своего пика - 10,4 млрд. После чего, вероятно, начнется снижение численности населения, считают в ООН.

При этом, утверждают исследователи, будет продолжать расти средняя продолжительность жизни, из-за чего вырастет доля пенсионеров. Это изменит рынок труда и создаст дополнительную нагрузку на пенсионные системы.