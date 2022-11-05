Киев национализирует предприятия украинских олигархов

Власти Украины решили национализировать ряд стратегически важных предприятий, связанных с украинскими олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. В собственность государства переходят "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор", сообщили украинские СМИ.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций публичных акционерных обществ "Укрнафта" и "Укртатнафта", акционерного общества "Мотор Сич", частных акционерных обществ "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор". По разрешению регулятора акции указанных предприятий будут списаны со счетов частных лиц в государственную собственность.

Компаниям Игоря Коломойского принадлежали 42% акций "Укрнафты" – крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. Контрольный пакет акций (50% плюс 1 акция) находился у государственной акционерной компании "Нафтогаз". Владельцами оставшихся акций являются миноритарные акционеры.

В "Укртатнафте" Коломойский совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владели около 60%. Остальными – государство в лице "Нафтогаза". Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский НПЗ, в мае выведенный из строя российскими ракетными обстрелами.

До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в том числе и по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы, впоследствии арестованы. Богуслаева в октябре арестовали по обвинению в госизмене.

Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" беглого олигарха Константина Жеваго. "Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является миллиардер Константин Григоришин.