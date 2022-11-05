Экс-премьер Греции призвал к диалогу с Турцией

Бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил о важности диалога между Анкарой и Афинами, заявив, что позитивная повестка дня будет более полезной в двусторонних отношениях, передает «TRT на русском».

В интервью газете To Vima Папандреу сказал, что Турция и Греция были очень близки к решению проблемы континентального шельфа в 2004 году, и указал на важность диалога в двусторонних отношениях.

«Страх диалога создает ощущение беспомощности. Он создает пространство для вмешательства третьих лиц в качестве посредников, но, как обычно, в своих интересах... Мой опыт показал, что позитивная повестка дня имеет большие преимущества, чем логика «враг моего врага — мой друг», - заявил Папандреу.