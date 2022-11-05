Во Франции на берег выбросился кит

7 ноября на пляж недалеко от коммуны Сангатт в департаменте Па-де-Кале на севере Франции выбросился кит длиной почти 8 метров. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Как считают эксперты, это клюворылый кит, обычно обитающий в водах Арктики. По словам главы Териологической ассоциации севера Франции Жаки Карпузопулоса, из моря выбросилась раненая самка кита, которая заблудилась в незнакомых водах. "Этот вид обитает в основном в арктических зонах. За 40 лет работы я еще не встречал этот вид у наших берегов", - сказал он.

Как сообщают местные СМИ, с наступлением прилива животное унесло в море. За китом следует лодка, на которой находятся специалисты, ведущие наблюдение.

В последние годы французские океанологи фиксируют рекордное количество китообразных, найденных на пляжах севера и запада Франции. По данным специалистов, почти 2 тыс. китообразных выбросились на французский берег в 2020 году. Большая часть из них погибла.