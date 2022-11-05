В России пенсионерка бросила в военкомат коктейли Молотова

В российском Ангарске пожилая женщина бросила бутылки с зажигательной смесью в военкомат, однако поджечь здание ей не удалось, сообщает российский телеграм-канал Baza.

Женщина пришла к военкомату с тремя бутылками с зажигательной смесью. Две из них она бросила в здание, третья отскочила и попала в машину, принадлежащую сотруднику военкомата.

Ни одна из брошенных бутылок не загорелась.