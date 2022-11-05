Валерий Иванович Москвин - житель прифронтового Запорожья. Отец - русский, мать - украинка. Журналист Эйнулла Фатуллаев случайно встретил Москвина у мемориального комплекса советским воинам в городе Запорожье. И знакомство с советским пенсионером перетекло в многочасовую беседу.

Москвин олицетворяет неосоветский класс, в котором и видела свою опору российская власть до вторжения в Украину. Пределами мечты этих людей все еще являются границы канувшего в Лету СССР... Мы попытались отразить в этом репортаже повседневный быт, философское мироощущение и отношение к жизни этих людей.

Смотрите новый видеорепортаж журналиста из Запорожья на haqqin.az и Youtube-канале журналиста сегодня, 7 ноября в 21:00 по бакинскому времени.

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