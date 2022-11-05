Руководство ОАО «Азеришыг» в канун Дня Победы встретилось с семьями шехидов и ветеранами Отечественной войны.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники ОАО навестили семьи шести шехидов, которые являлись сотрудниками акционерного общества.

Кроме того, состоялась также встреча с ветеранами - сотрудниками ОАО, получившими ранения в войну, им вручили дипломы и награды.

В пресс-службе напомнили, что в 44-дневной войне принимали участие около 300 сотрудников ОАО «Азеришыг». Из них шесть - стали шехидами, 32 - получили ранения.