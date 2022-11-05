В Одессе готовят к сносу памятник Екатерине II
В Одессе закрыли деревянным забором памятник "Учредителям Одессы", центральной фигурой которого является скульптура императрицы Екатерины II. На сам памятник надели черный пакет и обмотали скотчем, передает BBC.
На заборе появилось объявление о начале подготовительных работ по демонтажу памятника и переносу скульптурной композиции.
Накануне в Одессе завершился электронный опрос, на котором жителям предложили решить судьбу памятника. По его итогам большинство (3 914 человек) проголосовало за то, чтобы памятник полностью демонтировали. Теперь вопрос о судьбе памятника вынесут на голосование депутатов горсовета Одессы.