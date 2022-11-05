Анар Багиров рассказал в Ташкенте о судебно-правовых реформах в Азербайджане

В столице Узбекистана Ташкенте состоялась II Международная конференция юристов, посвященная теме «Перспективы развития адвокатуры: опыт Узбекистана и зарубежных стран». В мероприятии приняли участие профильные структуры из 20 стран. Азербайджан представила большая делегация Коллегии адвокатов. Об этом haqqin.az рассказали в ведомстве.

Согласно информации, основной целью конференции стало рассмотрение экспертных мнений представителей коллегий адвокатов зарубежных стран относительно обмена опытом и перспектив адвокатуры в эпоху цифровизации, ознакомление с передовым опытом и поиск решений проблем, возникающих в сфере бесплатной юридической помощи.

Выступая на первом пленарном заседании на тему «Бесплатная юридическая помощь и Pro bono: опыт Азербайджанской Республики с 2018 года», председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и член Коллегии Гюльшан Салманова рассказали о судебно-правовых реформах, проводимых в Азербайджане, мерах по повышению влияния института адвокатуры в стране, совершенствовании законодательства, а также предстоящих задачах.

«Мы получили уникальную возможность непосредственно ознакомиться с опытом Узбекистана и зарубежных стран по различным актуальным вопросам», - сказал Багиров.