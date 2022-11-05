«Удалим обе почки и печень»: Пригожин подтвердил вмешательство России в выборы в США

Пригожин ответил на просьбу прокомментировать материал о том, что перед выборами в Конгресс США 8 ноября американские аналитики обнаружили активность интернет-троллей в пабликах, посвященных выборам, и предположили, что комментаторы связаны с Россией.

Связанный с Кремлем петербургский предприниматель, основатель частной военной компании Евгений Пригожин через пресс-службу подтвердил обвинения, что его структуры осуществляют вмешательство в предвыборную кампанию в США, сообщает Радио Свобода.

На запрос журналистов компания Пригожина ответила: «Публикуем комментарий Евгения Викторовича: «Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень».

3 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Graphika, которая анализирует контент соцсетей с помощью искусственного интеллекта, сообщило, что связанные с РФ группы пользователей соцсетей организованно и целенаправленно продвигают определенные мемы (политические карикатуры), чтобы оказать влияние на исход выборов в Конгресс США. Утверждалось, что эти люди продвигали расистскую и подстрекательскую риторику, чтобы помешать поддержке кандидатов от Демократической партии и, напротив, помочь Республиканской партии.

Западные СМИ неоднократно утверждали, что в случае победы Республиканской партии США могут уменьшить или вовсе прекратить помощь Украине.

Промежуточные выборы в Конгресс США 8 ноября покажут, кто будет контролировать парламент в последние два года первого срока президента Джо Байдена. Предвыборные опросы прогнозируют, что Республиканская партия по итогам выборов почти наверняка получит контроль над нижней палатой Конгресса, шансы в Сенате оцениваются примерно поровну. Также в 36 штатах состоятся выборы губернаторов.