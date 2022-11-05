Главредом проармянского российского агентства стала Ахмедова
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова назначена новым главным редактором ИА «Регнум».
Российские СМИ сообщают, что журналистка и правозащитница назначена главным редактором решением собственника. Ранее Ахмедова работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер» и обозревателем журнала «Эксперт».
СМИ также отмечают, что в 2014-2018 годах Ахмедова освещала военные действия в Донбассе. С февраля 2022 года она работает в Донбассе.