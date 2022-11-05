Последнее слово Украины: никаких переговоров с Путиным!

Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с украинской территории, написал в своем Twitter-аккаунте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк . Так Михаил Подоляк прокомментировал публикацию издания Washington Post о том, что США поощряют украинские власти начать переговоры с Кремлем. И якобы США будут готовы настаивать на таких переговорах, если украинская армия восстановит контроль над Херсоном.

"Важно: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша позиция известна и открыта. Во-первых, вывод войск с нашей территории, во-вторых - все остальное. Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России", - отметил Подоляк.

В Кремле говорят, что открыты к переговорам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что это - последовательная позиция России, но президент Украины Дмитрий Зеленский подписал указ о запрете на их проведение.