Токаев поручил увеличить поставки нефти в обход России

Транспортировка нефти через Транскаспийский маршрут (международный транспортный коридор, пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы) будет доведена до 20 млн тонн в год. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал на встрече с общественностью Мангистауской области, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства в Telegram.

По словам Токаева, с учетом нынешней ситуации на мировых рынках дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.

«По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год»,- добавил президент Казахстана.

Токаев отметил, что в силу хорошего географического положения Мангистауская область имеет большой потенциал, а город-порт Актау по праву можно назвать «морскими воротами Казахстана». Президент призвал рационально использовать сильные стороны и превратить регион в транспортно-транзитный узел мирового значения.