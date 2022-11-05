В России подготовили объяснение на случай сдачи Херсона

В методичке говорится, что людям будут объяснять, что это направление «самое сложное для армии на текущем этапе» войны. Украина «не станет считаться с собственными потерями», поскольку ей «жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность» для получения новой помощи от Запада; российские же войска «стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава». «Опасностью нанесения массированного удара по городу» будут оправдывать и принудительную эвакуацию.

Еще одной причиной возможного отступления из Херсона в Кремле предлагают называть подготовку Украиной «теракта на Каховской ГЭС» при участии НАТО. В методичке указано, что «подрыв дамбы станет ловушкой» для российских военных, которые «окажутся в котле и даже не смогут принять бой — их просто смоет»; также «будут затоплены населенные пункты с мирными жителями».

Кроме того, пропагандистам рекомендовано подчеркнуть, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».

Другая методичка Кремля предлагает напомнить, что Петр I во время войны со Швецией тоже отводил войска в Полтаву, а затем сохранил силы и победил.

Два источника «Медузы» в АП отмечают, что власти допускают сдачу Херсона, хоть и считают ее «нежелательной», а сценарий зависит от действий ВСУ.