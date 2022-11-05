Маск призвал «независимо мыслящих» голосовать за республиканцев на завтрашних выборах
Американский бизнесмен, миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на завтрашних выборах в Конгресс США.
«Независимо мыслящим избирателям: разделение власти сдерживает худшие крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим», - написал Маск в принадлежащей ему соцсети.
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