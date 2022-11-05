В израильском аэропорту заметили Чубайса

В эти выходные в израильском аэропорту был замечен бывший руководитель администрации президента РФ, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Об этом пишет израильский 9 канал.

На фотографии 67-летний Чубайс выглядит окрепшим – очевидно, продолжительное лечение (предположительно в Израиле) привело здоровье бывшего российского влиятельного государственного чиновника в норму, отмечает телеканал.

Несколько месяцев назад сообщалось, что Чубайс лежал в реанимации с редким неврологическим расстройством: ему диагностировали синдром Гийена-Барре – редкое аутоиммунное заболевание, способное вызвать паралич. Тогда медики допускали, что причиной болезни могла стать вакцинация от коронавируса вакциной "Джонсон и Джонсон".

Сразу после вторжения российских войск в Украину Чубайс вместе с супругой Авдотьей Смирновой покинул Россию. С тех пор его периодически видели в Турции, Израиле и Италии.