Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Алжир официально подал заявку на вступление в экономическую коалицию БРИКС. Об этом сообщает египетское издание Shorouk News со ссылкой на заявление специального посланника по крупным международным партнерствам МИД страны Лейлы Зерруги.

Чиновница напомнила, что президент страны Абдельмаджид Теббун был приглашен на июньский саммит блока в Китае. В ходе саммита Алжир призвал организацию открыть двери для новых членов. Это предложение поддержали Россия и Китай. Ожидается, что заявку Алжира изучат Бразилия, Индия и ЮАР.

В июле прошлого года Теббун подтвердил, что группа БРИКС представляет интерес для его страны. В августе он повторил свое заявление, отметив, что вступление в блок позволит Алжиру избежать участия в «биполярных конфликтах».

Алжир не присоединился к санкциям против России и сохраняет нейтральную позицию по поводу вторжения. Он занимает одно из первых мест в Африке и арабском мире по закупкам российской продукции и наряду с Марокко и Египтом входит в тройку ведущих торговых партнеров России на африканском континенте.

БРИКС — экономическая коалиция, в которой состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.