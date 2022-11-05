В Иране назревает конфликт из-за поставок России дронов-камикадзе?

Издание отмечает, что один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери написал, что правительству его страны необходимо посоветовать России соблюдать международные нормы, запретить использовать в войне беспилотники, которые были произведены в Иране, и поддерживать более тесные отношения с Украиной.

В Иране начинается внутренний конфликт на фоне поставок дронов-камикадзе России, сообщает The Guardian. В частности, публичные лица страны открыто выступают против такого экспорта в РФ.

«Почему вы не заявили России после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Более того, почему вы открыто не осудили Россию за развязывание войны и почему не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой злой войне?», — обратился Мохаджери к главе МИД Ирана Хоссейну Амиру Абдоллахиану.

Также священнослужитель подчеркнул, что у иранских властей еще есть время изменить свою позицию по войне в Украине, которая противоречит основным принципам внешней политики Ирана.

Бывший посол Ирана в Москве Нематолла Изади, объясняя недавнее заявление главы иранского МИД, сказал, что дипломаты могли не знать об организации военным руководством страны поставок беспилотников в Россию после вторжения РФ.