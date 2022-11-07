Турция предложит продлить зерновую сделку на один год

Турция собирается предложить ООН, Украине и России продлить зерновую сделку на один год, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на главу турецкого Министерства национальной обороны Хулуси Акара.

"Мы предложим продлить соглашение еще на один год", - сказал Акар.

Действие соглашения о разблокировке украинских портов, заключенного в Стамбуле в июле, истекает 19 ноября. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что за три месяца работы "зернового коридора" через него из украинских портов по всему миру было доставлено 10 млн тонн продукции АПК, при этом он призвал приложить усилия к продлению сделки.