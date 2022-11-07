США накануне выборов в Конгресс

В понедельник президент США Джо Байден проводит политическое мероприятие в Мэриленде, где у демократов есть возможность выбрать губернатора-однопартийца вместо республиканца, занимающего этот пост сегодня. На поздних этапах избирательной кампании Байден выступает в штатах, в которых демократы занимают лидирующие позиции, передает «Голос Америки».

Дональд Трамп в свою очередь принимает участие в предвыборном митинге в Огайо. Огайо имеет особое значение для Трампа, намекнувшего на то, что он может вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, поскольку это один из первых штатов, где он сумел продемонстрировать свое прочное влияние на избирателей-республиканцев.

В центре внимания демократов находится то преимущество, которым они располагают в Палате представителей и Сенате и которое они могут потерять в результате промежуточных выборов, намеченных на вторник, 8 ноября.

На фоне растущей инфляции, беспокойства по поводу преступности и пессимизма в отношении направления развития страны, отмечает «Голос Америки», избиратели могут не поддержать партию демократов, контролирующую Белый дом и Конгресс.

Федеральные разведывательные службы предупреждают о возможности политического насилия со стороны ультраправых экстремистов. В связи с этим Байден неоднократно заявлял, что на карту поставлена демократия страны, а первая леди в воскресенье отправилась в Техас, чтобы также выразить обеспокоенность на этот счет.

Результаты голосования окажут большое влияние на последние два года президентства Байдена, определяя политику по всем вопросам, начиная от государственных расходов и заканчивая военной поддержкой Украины.