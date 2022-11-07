В России сократилось число сторонников продолжения военных действий в Украине с 25% до 16%, передает «Медуза» со ссылкой на результаты опросов независимых проектов Russian Field и «Хроники».

Отмечается, что, согласно социологии, пик поддержки военных действий пришелся на март-апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.

По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно уменьшилась «партия войны» (с 25% до 16%) и немного увеличилась «партия мира» (с 23% до 27%). Наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.

Также большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий. По данным Russian Field, среди тех, кто поддерживает вторжение, только половина считает, что война была необходима.