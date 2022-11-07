«Мы братья, будем вместе творить историю»: Байден поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Президент США Джо Байден позвонил председателю партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, передает израильский 9 канал.
«Мы братья, мы вместе будем творить историю. Моя приверженность Израилю неоспорима. Поздравляю, друг, и теплый привет Саре», – обратился к Нетаньяху Байден.
В ответ Нетаньяху пообещал вместе с американцами «достичь новых исторических мирных соглашений, которые уже на расстоянии вытянутой руки».
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