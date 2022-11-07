Германия: Украина сама решит, когда начинать переговоры с Россией

Украина сама решает, когда и при каких обстоятельствах вести мирные переговоры с Россией, заявила в понедельник официальный представитель правительства Германии Кристиана Хоффман, передает Reuters.

«Позиция правительства Германии не изменилась, а именно Украина самостоятельно должна решить, когда и на каких условиях начать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании», – заявила Хоффман журналистам.

На вопрос, осведомлен ли Кабмин ФРГ, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с РФ, Хоффман ответила: «Я могу только сказать, что мы приняли во внимание эти сообщения, и мы видим основную готовность украинцев вести переговоры».

О нежелании России участвовать в мирных переговорах Хоффман сказала: «Пока не было готовности российской стороны реально вести переговоры».