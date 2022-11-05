Белый дом о «секретных переговорах» США с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что «люди много что утверждают», передают российские СМИ.

«Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединенные Штаты ведут или не ведут», – заявила она, добавив, что Вашингтон обсуждает вопросы, которые беспокоят США, но не затрагивают Украину.

Также официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США поддерживают диалог с Россией на темы, имеющие двустороннее значение, «я подчеркиваю здесь слово «двусторонних», потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения».

Прайс подчеркнул, что США придерживаются принципа «ничто об Украине без Украины».