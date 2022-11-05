В третий и заключительный день турнира «Большого шлема» по дзюдо, который завершился в Баку в минувшее воскресенье, состоялся любопытный показательный поединок.

Магомеда на татами вывел олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, а Саида сопровождал призер Олимпиады и чемпионата мира Мовлуд Миралиев. Зал, где было много детей, встретил выход совсем юного дзюдоиста и его титулованного визави овациями.

Перед началом финального блока на татами Дворца спорта имени Гейдара Алиева в рамках проекта #JudoKids вышли обладатель желтого пояса, 8-летний Магомед Шахвердили и дзюдоист основной сборной Азербайджана, чемпион мира, призер Олимпийских игр 30-летний Саид Моллаеи.

Схватку судила судья Международной федерации дзюдо Иона Бабюк. В начале поединка Моллаеи под натиском соперника упал и получил балл «шидо». Чемпион мира занервничал. Магомед чаше атаковал слева, что еще больше осложняло положение Саида. В результате Шахвердили провел прием, благодаря которому одержал досрочную победу – иппон.

Зрители были в восторге. Победитель бросился в объятия Эльнура Мамедли. Магомеду была вручена золотая медаль.

«Конечно, я знал, кто такой Эльнур Мамедли, и сегодня он на глазах у всех был моим тренером, - говорит 8-летний дзюдоист. – Я очень счастлив. Сегодня самый восхитительный день в моей жизни. Теперь я верю в себя гораздо больше».

Данный проект является совместной инициативой Международной федерации дзюдо и Федерации дзюдо Азербайджана.