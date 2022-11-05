Леонид Швец, автор haqqin.az 00:36

Накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах, самого важного политического события в стране после президентских выборов, а то и наряду с ними, российский бизнесмен Евгений Пригожин впервые открыто признал, что Россия прилагала и будет прилагать усилия, чтобы повлиять на их исход. В ответ на вопрос российских журналистов Пригожин заявил: «Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, аккуратно, хирургически и по-своему, как умеем. Во время наших точечных операций мы будем удалять сразу и почки, и печень».

Еще в июле Госдеп США назначил огромную, десятимиллионную награду за информацию, которая бы свидетельствовала о причастности Пригожина к вмешательству в американские выборы, и вот он собственной персоной признается в том, в чем его обвиняют. Причем делает это в максимально дерзкой форме: дескать, ничего не страшно, и останавливаться не собираюсь. Бизнесмена, находящегося под высоким покровительством Владимира Путина, давно связывали с поддержкой целой индустрии интернет-ботов и троллей, часть работы которых заключается в работе на раскол американского общества, внедрении сомнения в эффективности политических институтов, поддержке радикальных взглядов и разжигании конфликтов. Тысячи фальшивых аккаунтов, будто бы принадлежащих настоящим американским гражданам, вбрасывают ложную информацию и стараются ее максимально распространять. Создаются специальные дискуссионные группы, подогревающие нужные темы. В недавнем номере The New York Times со ссылкой на ФБР, Агентство инфраструктурной безопасности и Агентство по кибербезопасности пишет о том, что и нынешние выборы оказались под влиянием враждебного информационного вмешательства. Среди традиционных раскалывающих гражданский мир тем оказалась и тема поддержки Соединенными Штатами Украины. Интернет-боты разгоняют тезис, популярный среди части американской публики, что Америка не должна тратить свои средства на помощь Украине в ее войне против России.

По ходу войны в Украине влияние Евгения Пригожина в России заметно выросло. После того, как регулярные военные части российской армии провалили задачу блицкрига, частные военные компании стали всячески доказывать свою чрезвычайную полезность, в первых рядах отправляясь на штурм украинских позиций. Пригожин, который еще недавно грозил судебным преследованием всем, кто приписывал ему ведущие роли в организации и использовании ЧВК, нынче подчеркивает свое исключительное значение в качестве «отца» российских наемников. Он в открытую и при явной поддержке с самого верха разъезжает по исправительным колониям, нанимая заключенных в свои вооруженные подразделения и обещая им помилование. Это грубое нарушение российского законодательства, но Пригожин подчеркивает, что ему можно то, что не позволено другим. Из последних его достижений: открытие наемнического центра «Вагнер» в Питере и создание лагерей обучения в приграничной с Украиной зоне. Перед этим Пригожин в паре с Рамзаном Кадыровым добился отстранения от командования одного из руководителей операции в Украине генерала Александра Лапина. А теперь Евгений Пригожин демонстративно поддерживает мнение, что его люди «оперируют» американские выборы, как хотят и где хотят, и не намерены оставлять это занятие. Тем самым он поднимает себя на уровень влиятельной фигуры международного уровня, с которой вынуждены считаться даже за океаном.