Пригожин берет в свои руки всю Россию новый поворот
Накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах, самого важного политического события в стране после президентских выборов, а то и наряду с ними, российский бизнесмен Евгений Пригожин впервые открыто признал, что Россия прилагала и будет прилагать усилия, чтобы повлиять на их исход.
В ответ на вопрос российских журналистов Пригожин заявил: «Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, аккуратно, хирургически и по-своему, как умеем. Во время наших точечных операций мы будем удалять сразу и почки, и печень».
Еще в июле Госдеп США назначил огромную, десятимиллионную награду за информацию, которая бы свидетельствовала о причастности Пригожина к вмешательству в американские выборы, и вот он собственной персоной признается в том, в чем его обвиняют. Причем делает это в максимально дерзкой форме: дескать, ничего не страшно, и останавливаться не собираюсь.
Бизнесмена, находящегося под высоким покровительством Владимира Путина, давно связывали с поддержкой целой индустрии интернет-ботов и троллей, часть работы которых заключается в работе на раскол американского общества, внедрении сомнения в эффективности политических институтов, поддержке радикальных взглядов и разжигании конфликтов. Тысячи фальшивых аккаунтов, будто бы принадлежащих настоящим американским гражданам, вбрасывают ложную информацию и стараются ее максимально распространять. Создаются специальные дискуссионные группы, подогревающие нужные темы.
В недавнем номере The New York Times со ссылкой на ФБР, Агентство инфраструктурной безопасности и Агентство по кибербезопасности пишет о том, что и нынешние выборы оказались под влиянием враждебного информационного вмешательства. Среди традиционных раскалывающих гражданский мир тем оказалась и тема поддержки Соединенными Штатами Украины. Интернет-боты разгоняют тезис, популярный среди части американской публики, что Америка не должна тратить свои средства на помощь Украине в ее войне против России.
По ходу войны в Украине влияние Евгения Пригожина в России заметно выросло. После того, как регулярные военные части российской армии провалили задачу блицкрига, частные военные компании стали всячески доказывать свою чрезвычайную полезность, в первых рядах отправляясь на штурм украинских позиций. Пригожин, который еще недавно грозил судебным преследованием всем, кто приписывал ему ведущие роли в организации и использовании ЧВК, нынче подчеркивает свое исключительное значение в качестве «отца» российских наемников.
Он в открытую и при явной поддержке с самого верха разъезжает по исправительным колониям, нанимая заключенных в свои вооруженные подразделения и обещая им помилование. Это грубое нарушение российского законодательства, но Пригожин подчеркивает, что ему можно то, что не позволено другим. Из последних его достижений: открытие наемнического центра «Вагнер» в Питере и создание лагерей обучения в приграничной с Украиной зоне. Перед этим Пригожин в паре с Рамзаном Кадыровым добился отстранения от командования одного из руководителей операции в Украине генерала Александра Лапина.
А теперь Евгений Пригожин демонстративно поддерживает мнение, что его люди «оперируют» американские выборы, как хотят и где хотят, и не намерены оставлять это занятие. Тем самым он поднимает себя на уровень влиятельной фигуры международного уровня, с которой вынуждены считаться даже за океаном.
Внутри России, которая объявила крестовый поход против Запада, это должно еще больше увеличить его вес, хотя еще вчера он считался человеком далеко за ближним кругом Путина, в третьем-четвертом ряду. Но в условиях войны его дерзость, по-видимому, импонирует Путину, которого окружают, в основном, блеклые исполнители.
Пригожин, несомненно, много на себя берет, подрывая и без того шаткие основы российской государственности: не считаясь с судебной системой, с законодательством, институтами исполнения наказаний, отвергая компетентность армейского руководства, а теперь еще превращая в дураков российскую дипломатию, которая до последнего горой стояла, отказываясь признавать вмешательство РФ в американские выборы.
Путин рискует оказаться в ситуации фатальной зависимости от этого Распутина новейшего времени. Еще недавно говорили, с легкой руки спикера Госдумы: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». Скоро впору будет говорить: «Пока есть Пригожин – есть Путин».