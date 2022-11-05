Несет более двух тонн ракет: в Китае показали новый беспилотник
Китайское телевидение показало беспилотник, способный нести более 2 тонн ракет. Видео появилось в Telegram-каналах.
Дрон Wing Loong-3 впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ 6 ноября, за два дня до открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.
Сообщается, что дальность действия БПЛА Wing Loong-3 – более 10 тысяч километров. Китайские СМИ пишут, что беспилотник можно использовать для разведки и боевых операций.
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