Несет более двух тонн ракет: в Китае показали новый беспилотник

Китайское телевидение показало беспилотник, способный нести более 2 тонн ракет. Видео появилось в Telegram-каналах.

Дрон Wing Loong-3 впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ 6 ноября, за два дня до открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.

Сообщается, что дальность действия БПЛА Wing Loong-3 – более 10 тысяч километров. Китайские СМИ пишут, что беспилотник можно использовать для разведки и боевых операций.