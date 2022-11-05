«Проявление безнаказанности»: США ответили Пригожину

США готовы ввести санкции против любого субъекта, который будет пытаться вмешаться в избирательный процесс, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на фоне заявления Евгения Пригожина о вмешательстве в выборы в США, сообщает «Европейская правда».

Комментируя фактическое признание Пригожина во вмешательстве в избирательный процесс в США, представитель Госдепа назвал его «проявлением безнаказанности, которой при Путине и в Кремле пользуются коррупционеры».

«Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательства в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это показали не только словами, но и действиями», - подчеркнул Прайс.

Ранее Радио Свобода писало, что Пригожин через пресс-службу подтвердил обвинения, что его структуры осуществляют вмешательство в предвыборную кампанию в США.