Пять условий Зеленского для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам назвал пять условий для начала переговоров с РФ. Его слова приводят украинские СМИ.

По словам Зеленского, это восстановление территориальной целостности; уважение Устава ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что вторжение не повторится.

"Это совершенно ясные условия", - добавил глава украинского государства.

Ранее в понедельник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное – вывести свои войска с украинской территории.