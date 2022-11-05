Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:17

Связанное со спецслужбами Ирана информационное агентство ISNA опубликовало клеветническую информацию, в которой утверждает, что в организации теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе принимали участие «такфириты из Азербайджана». Утверждается, что спецслужбы Исламской Республики арестовали в общей сложности «двадцать шесть такфиристских террористов», то есть, сторонников ИГИЛ, которые планировали совершить на территории Ирана схожие теракты.

ISNA сообщает, что все двадцать шесть арестованных членов радикальной исламистской группировки являются гражданами Азербайджана, Афганистана и Таджикистана, и что руководил ими «гражданин Азербайджана, вылетевший из бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева в аэропорт Тегерана имени имама Хомейни». По утверждению иранского информационного агентства, прилетев в Тегеран, этот человек, имя которого не называют, известил о прибытии своего координатора в Азербайджане, который, в свою очередь, сообщил об этом в штаб-квартиру ИГИЛ в Афганистане. «Операцию в Ширазе помогали осуществить афганец Мохаммед Рамез Рашиди по прозвищу «Абу Басир» и гражданин Таджикистана Себахан Комрони по прозвищу «Абу Айша», - сообщает ISNA. – Часть террористов была арестована в провинциях Фарс, Тегеран, Альборз, Керман, Кум и Хорасан-Разави, остальные задержаны на восточных границах и при попытке бегства из страны». В качестве источника информации, обвиняющей Азербайджан в оказании помощи «такфиристам», а также другим радикальным террористическим организациям, информационное агентство ISNA называет иранскую разведывательную службу ETТELLAAT.

Распространение подобной ереси через органы государственной разведки – убедительная иллюстрация того, как далеко Тегеран зашел в своей информационной войне против Азербайджана и как глубоко увяз в конспирологических теориях. Общеизвестно, что на протяжение многих лет Азербайджан решительно и беспощадно боролся и продолжает бороться с преступной деятельностью ИГИЛ и других радикальных религиозно-террористических группировок, не позволяя им действовать на своей территории. И в этой связи предъявлять светскому Азербайджану обвинения в контактах с религиозными фанатиками-террористами примерно то же самое, что доказывать причастность аятоллы Али Хаменеи к организации фестиваля западной рок-музыки в Куме. Не говоря уже о том, что нет в мире государства, которое обладало бы более серьезным опытом организации и проведения террористических актов за границей, чем Иран. Деструктивный, кровавый «почерк» Корпуса стражей исламской революции отчетливо прослеживается в Йемене, Сирии, Ливане, Ираке, Египте… Это Иран, который справедливо называют «бикфордовым шнуром», готовым взорвать миропорядок Ближнего Востока, угрожает военными ударами по Саудовской Аравии и ОАЭ, разжигает гражданскую войну в Йемене, способствует кровавой межконфессиональной резне в Сирии, вооружает «Хезболлу» в Ливане, «Братьев-мусульман» в Египте, «Исламский джихад» в секторе Газы и наносит массированные ракетно-артиллерийские удары по курдам на севере Ирака...