Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) провело мероприятие «Zəfərin Övladları» для семей шехидов и гази, посвященное Дню Победы и продвижению здорового образа жизни и спорта.

Выступая на мероприятии, директор AMADA Шафаг Гусейнли заявила, что празднование Дня Победы с семьями шехидов и гази является большой честью. День Победы – самая славная страница в истории Азербайджана. Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан одержал внушительную победу.

Отметим, что в мероприятии приняли участие около 40 семей шехидов, их дети, руководство AMADA, Комиссия спортсменов AMADA и известные спортсмены. Была подчеркнута значимость проведения таких встреч, для участия в которых привлекаются и известные спортсмены для продвижения здорового образа жизни среди детей и подростков.