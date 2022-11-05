Турция закрыла небо для российских самолетов с двойной регистрацией

Власти Турции с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях). Под это определение попадают самолеты российских авиакомпаний, сообщили российские СМИ.

Например, из-за него продолжительность рейсов в Египет выросла на 20–30 минут. Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по данному вопросу, сообщил представитель ведомства.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Аналогичный турецкому запрет с конца мая действует в Китае. Самолеты Boeing и Airbus российских авиакомпаний не могут летать над территорией КНР.