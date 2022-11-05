Фуад Мурадов в Австралии: создал Совет, встретился с евреями, поднял флаг
В крупнейшем городе Австралии – Сиднее состоялось учредительное заседание диаспорального Координационного совета азербайджанцев по Aвстралии и странам Океании.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, на заседании принял участие глава Госкомитета Фуад Мурадов.
В своем выступлении Ф.Мурадов напомнил о рекомендациях президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира, выступил с подробным видеоотчетом о направлениях деятельности ГКРД и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры в 2021 году и реализованных им проектах, Координационных советах, Домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах и летних лагерях диаспорской молодежи.
На заседании выступил и временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Австралийском Союзе, Республике Фиджи и Новой Зеландии Рамиль Гурбанов. В своем выступлении дипломат призвал диаспору к активному участию в противодействии армянской пропаганды, извращающей реалии происходящего на границе Азербайджана с Арменией.
На мероприятии было принято решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев по Aвстралии и странам Океании. Координаторами Совета были избраны председатель Объединения дружбы Австралия – Азербайджан Имамеддин Гасымов, председатель Ассоциации азербайджанцев Австралии Микаил Ойта, председатель Ассоциации культуры Австралия – Азербайджан Эльхан Мамедов и член Азербайджанского культурного центра «Виктория» Рауф Шукюров.
Заседание продолжалось проведением интерактивных обсуждений относительно путей усиления деятельности диаспорских организаций в Австралии.
В художественной части мероприятия прозвучали азербайджанские народные песни «Сары гялин», «Aман oвчу» и «Бяри бах» в исполнении на таре австралийского музыканта Джона Варни из города Бриссбен. В исполнении проживающих в Австралии азербайджанских детей в национальных костюмах был представлен танец «Яллы» – символ солидарности и единства азербайджанцев всего мира.
Отметим, что таким образом число координационных советов азербайджанцев, охватывающих 36 стран, достигло 15-ти.
В рамках визита делегации Государственного комитета по работе с диаспорой (Госкомитет) в Австралию состоялась встреча и с азербайджанской общиной, проживающей в городах Мельбурн и Балларат.
В ходе своего визита в Астралию Фуад Мурадов встретился с представителями Еврейского общинного совета штата Виктория – главным исполнительным директором общины Наоми Левин, исполнительным членом Френком Гринштейном, старшим политическим аналитиком Джейми Хайамсом.
В рамках визита азербайджанской делегации в Мельбурн, на площади Федерации, находящейся в центре города, состоялась церемония поднятия государственного флага Азербайджана. Затем состоялась церемония посадки деревьев, посвященная укреплению дружественных отношений между Австралией и Азербайджаном. В мероприятии приняли участие председатель Госкомитета, депутат Законодательного собрания штата Виктория, заместитель председателя Либеральной партии штата Виктория, председатель Законодательного собрания штата Виктория в 2010-2018 годах, генеральный консул Турции в Мельбурне и члены азербайджанской общины.
Председатель Госкомитета в рамках визита в Австралию встретился с депутатом Федерального парламента Крисом Бауэном (Chris Bowen), депутатами парламента Нового Южного Уэльса (New South Wales) Линдой Вольц и Полом Линчем, президентом Исполнительного совета австралийского еврейства Джиллианом Сигалом и генеральным исполнительным директором Питером Вертхеймом, мэром города Вейверли (Waverly Council) австралийского штата Новый Южный Уэльс Паулой Марселос, профессорско-преподавательским составом Сиднейского технологического университета.
На встречах обсуждалось развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Австралией, говорилось об азербайджанских реалиях – истории карабахского конфликта, причинах и итогах 44-дневной Отечественной войны.
В рамках визита Фуада Мурадова в Австралию состоялись его встречи с послом Турции в этой стране Корханом Каракочем, генконсулом в городе Мельбурн Арифом Эсером Торуном и генеральным консулом в городе Сидней Али Севимом.
Председатель комитета выразил турецкому дипломатическому корпусу в Австралии признательность за большое внимание и заботу об азербайджанских коллегах и азербайджанской общине. Он подчеркнул, что совместное сотрудничество представляет важное значение в предотвращении провокаций, которые может учинить проживающая в Австралии многочисленная армянская община, и более широком распространении азербайджанских реалий в этой стране, отметил, что демонстрация представителями Азербайджана и Турции, являющимися «одной нацией, двумя государствами», тесного единства в различных странах мира, в частности, в далекой Австралии, вызывает чувство гордости.