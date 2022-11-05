Фуад Мурадов в Австралии: создал Совет, встретился с евреями, поднял флаг

Рамиль Алиев, собкор 01:57

В крупнейшем городе Австралии – Сиднее состоялось учредительное заседание диаспорального Координационного совета азербайджанцев по Aвстралии и странам Океании. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, на заседании принял участие глава Госкомитета Фуад Мурадов. В своем выступлении Ф.Мурадов напомнил о рекомендациях президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира, выступил с подробным видеоотчетом о направлениях деятельности ГКРД и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры в 2021 году и реализованных им проектах, Координационных советах, Домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах и летних лагерях диаспорской молодежи.

На заседании выступил и временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Австралийском Союзе, Республике Фиджи и Новой Зеландии Рамиль Гурбанов. В своем выступлении дипломат призвал диаспору к активному участию в противодействии армянской пропаганды, извращающей реалии происходящего на границе Азербайджана с Арменией. На мероприятии было принято решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев по Aвстралии и странам Океании. Координаторами Совета были избраны председатель Объединения дружбы Австралия – Азербайджан Имамеддин Гасымов, председатель Ассоциации азербайджанцев Австралии Микаил Ойта, председатель Ассоциации культуры Австралия – Азербайджан Эльхан Мамедов и член Азербайджанского культурного центра «Виктория» Рауф Шукюров. Заседание продолжалось проведением интерактивных обсуждений относительно путей усиления деятельности диаспорских организаций в Австралии. В художественной части мероприятия прозвучали азербайджанские народные песни «Сары гялин», «Aман oвчу» и «Бяри бах» в исполнении на таре австралийского музыканта Джона Варни из города Бриссбен. В исполнении проживающих в Австралии азербайджанских детей в национальных костюмах был представлен танец «Яллы» – символ солидарности и единства азербайджанцев всего мира.