В Германии арестовали 30 картин с яхты олигарха Усманова

Общая стоимость картин оценивается как минимум в 5 млн евро, среди изъятых картин есть полотна известных художников, например, Марка Шагала.

Решение об аресте картин было принято в соответствии с законом о применении санкций: Усманов должен был уведомить власти Германии обо всех своих активах в стране, это касалось и картин, однако он этого не сделал.

69-летний Усманов – один из богатейших людей России. По последним оценкам журнала Forbes от 2022 года, его состояние оценивается в 14,6 млрд евро. В феврале, после начала вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе.